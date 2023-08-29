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"نبأ عظيم"..

مسؤول إسرائيلي يكشف موعد امتلاك تل أبيب منظومة الليزر لنشرها على حدود غزة

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يكشف موعد امتلاك تل أبيب منظومة الليزر لنشرها على حدود غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن يوفال شتاينتز، رئيس الشركة الإسرائيلية "رافائيل" المختصة في أنظمة الدفاع المتقدمة، أنه في غضون عامين فقط، ستتمتع "إسرائيل" بحماية كاملة بأنظمة الليزر الدفاعية.


 وكشف شتاينتز، عن أن" إسرائيل" سيكون لديها دفاعات ليزر جزئية بعد عام واحد، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستكون مضادة للصواريخ أو القذائف أي شيء آخر، وستوفر الحماية في جنوب وشمال البلاد على حد سواء.


ووصف شتاينتز نبأ الإعلان عن نظام الدفاع بالليزر بـ"النبأ العظيم"، حيث ستكون قواعد هذه المنظومة برية وجوية، متوقعا نشرها على طول حدود قطاع غزة لاختبار فعاليتها.


وكشفت قناة عبرية، في يونيو/ حزيران الماضي، عن استعداد شركة "رافائيل" لطرح منظومة صاروخية دفاعية جديدة، قادرة على اعتراض الصواريخ الفرط صوتية، وذلك بعد نحو أسبوع من كشف إيران عن إنتاج أول صاروخ فرط صوتي.


وقالت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة، إن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية الجديدة، سيتم عرضها في المعرض الجوي في العاصمة الفرنسية باريس، وتحمل المنظومة الإسرائيلية الجديدة، التي جرى تطويرها على مدار السنوات الثلاث الماضية، اسم "مقلاع حاد" أو "سكاي سونيك".


يشار إلى أن الصواريخ الفرط صوتية هي صواريخ بالغة السرعة، بمقدورها أن تخترق حاجز الصوت بمقدار من 5 إلى 10 أضعاف وقد تصل سرعتها إلى 11 ألف كيلومتر في الساعة.


وتقوم المنظومة الإسرائيلية الجديدة على "أساس قدرتها على تحديد موقع افتراضي للصاروخ (الفرط صوتي) المعادي واعتراضه في النقط الافتراضية لمروره".


يذكر أن "رافائيل" هي الشركة الإسرائيلية التي كانت وراء تطوير منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي، وأيضا منظومة الليزر الاعتراضية القادرة على إسقاط قذائف الهاون والمقذوفات الصاروخية القصيرة المدى.

#اسرائيل #قطاع غزة

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