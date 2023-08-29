"إسرائيل" :استفتاء وزاري عاجل على تخصيص ملايين الشواكل للاجئين الأوكرانيين

القدس المحتلة/سما/

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إجراء استفتاء وزاري عاجل على اقتطاع عشرات الملايين من الشواكل من ميزانية الوزارات لتقديم المساعدات للاجئين الأوكرانيين.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الحكومة ستجري الاستفتاء على اقتطاع أفقي بقيمة 42 مليون شيكل (3.6 ملايين دولار) من الوزارات من أجل مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لمواطني أوكرانيا.



ويمثل ذلك اقتطاعاً بنسبة 0.06% من موازنات الوزارات الحكومية في العام المالي 2023.



وأمس الاثنين، هاجم وزير الصحة الإسرائيلي موشيه أربيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب قراره تمديد التأمين الطبي لـ 14 ألف لاجئ من أوكرانيا على حساب ميزانية وزارة الصحة.



وحذر أربيل من أن أي تخفيض آخر في موازنة الوزارة سيؤدي إلى توقف برامج الوزارة وإلحاق "أضرار جسيمة" بالخدمات الأساسية للمواطنين الإسرائيليين.



وأضاف: "لهذا السبب، فإننا نشهد إطالة فترات انتظار الخدمات وزيادة الصعوبة التي تواجهها المنظمات الصحية في تلبية ميزانياتها دون الإضرار بشكل خطير بالخدمات التي تقدمها للجمهور، من بين أمور أخرى بسبب الفشل في دفع الميزانية الأساسية وفقًا للمعايير الموضوعية للنمو السكاني والشيخوخة وزيادة أسعار مدخلات الرعاية الصحية".



وحذر وزير الصحة الإسرائيلي من أن قرار نتنياهو تمديد التأمين الصحي للاجئين الأوكرانيين"سيفتح الباب أمام عدد أكبر من السكان الذين لا يحق لهم حاليًا الحصول على خدمات طبية في إسرائيل بسبب وضعهم. وستتضرر قدرة الوزارة على التمييز بين السكان المختلفين (المؤهلين وغير المؤهلين) بحيث يحق عملياً لكل شخص يقيم في إسرائيل، بغض النظر عن وضعه القانوني، الحصول على الخدمات الصحية".