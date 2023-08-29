أبو عمرو يستقبل السفير الصيني

رام الله/سما/

استقبل رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو، في مكتبه في رام الله، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين السيد تسنغ جيشن، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر التطورات السياسية في فلسطين والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين وجمهورية الصين الشعبية.

ويأتي هذا اللقاء عشية وصول وفد صيني إلى فلسطين لدراسة تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها أثناء زيارة الدولة التاريخية للرئيس محمود عباس إلى الصين في شهر حزيران الماضي. وبموجب هذه الاتفاقيات سيجري تنفيذ عدد من المشاريع بدعم من الصين، وتشمل إنشاء مصنع للحديد، ومصنع آخر للألواح الشمسية، واستكمال بناء الطريق الصيني وغير ذلك من مشاريع.

وسيجري أثناء زيارة الوفد الصيني افتتاح ميدان الصين في رام الله، وذلك تقديراً للصين وقيادتها على مواقف الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.