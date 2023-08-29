  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو عمرو يستقبل السفير الصيني

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عمرو يستقبل السفير الصيني



رام الله/سما/

 استقبل رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو، في مكتبه في رام الله، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين السيد تسنغ جيشن، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر التطورات السياسية في فلسطين والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين وجمهورية الصين الشعبية.

ويأتي هذا اللقاء عشية وصول وفد صيني إلى فلسطين لدراسة تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها أثناء زيارة الدولة التاريخية للرئيس محمود عباس إلى الصين في شهر حزيران الماضي. وبموجب هذه الاتفاقيات سيجري تنفيذ عدد من المشاريع بدعم من الصين، وتشمل إنشاء مصنع للحديد، ومصنع آخر للألواح الشمسية، واستكمال بناء الطريق الصيني وغير ذلك من مشاريع.

وسيجري أثناء زيارة الوفد الصيني افتتاح ميدان الصين في رام الله، وذلك تقديراً للصين وقيادتها على مواقف الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

#زياد ابو عمرو

الأكثر قراءة اليوم

وزير التعليم يقدم استقالته..

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول تهديداته بالرد على أي عملية اغتيال

قادة الموساد يستشيطون غضباً من كشف لقاء كوهين مع المنقوش

وزير إسرائيلي يهدد بتصفية قادة "حماس"

نصر الله لـ"إسرائيل": أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيكون له رد فعل قوي

هبوط طائرة كانت في طريقها إلى تل أبيب في السعودية

تقرير: الإدارة الأمريكية تبعث برسائل احتجاج شديدة اللهجة إلى "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

"نبأ عظيم".. مسؤول إسرائيلي يكشف موعد امتلاك تل أبيب منظومة الليزر لنشرها على حدود غزة

photo_2023-08-29_13-49-48

صحف دولية: الدبيبة خطط وكوهين سرب والمنقوش عزلت ثم هربت

الفصائل الفلسطينية تحذر قادة الاحتلال الإسرائيلي..

20230829022335

بإشراف مباشر من بن غفير وغولدكنوف.. هدم منازل عربية بالنقب

نتنياهو يشكر السعودية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية