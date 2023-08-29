صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني..

رام الله/سما/

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، خلال لقائه السفير الصيني لدى فلسطين تسنغ جيشين، أهمية موقف الصين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية محليا ودوليا.

جاء ذلك خلال لقاء صيدم وجيشين، في مقر سفارة جمهورية الصين الشعبية، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، الذي تناول العلاقات التاريخية بين البلدين، وترجمت مؤخرا بزيارة الرئيس محمود عباس إلى الصين، وما تخللها من تأكيد على الدور الصيني المهم.

وأشاد صيدم بالتقدم والتطور الذي وصلت إليه الصين في قطاعات مختلفة، شاكرا الصين على ما قدمته وتقدمه من مساعدات لشعبنا الفلسطيني، وأهميتها في توطيد العلاقات بين شعوبنا.

بدوره، شكر جيشين، صيدم، والوفد المرافق له على هذه الزيارة، مبديا استعداد الصين لتوفير كافة الإمكانيات في خدمة فلسطين وشعبها.

وحضر اللقاء مستشار المفوض العام لمفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية اسماعيل تلاوي، مساعد المفوض العام لمفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية مشعل علي، ورائد خليفة.