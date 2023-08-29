القاهرة: فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

القاهرة/سما/

شاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة الـ112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة اليمن.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية مصطفى البرغوثي، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، ومستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

من جانبها، قالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة هيفاء أبو غزالة، إن هذه الدورة تشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، إذ تقوم بالإعداد والتحضير لقمتين عربيتين، وهما: الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية، والدورة الـ33 للقمة العربية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية الهامة، وفي مقدمتها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي.

ويناقش الاجتماع، مشروع جدول أعمال الدورة وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة 111، ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية، المقرر عقدها في مملكة البحرين 2024، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

كما يناقش الاجتماع دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومنحه الصفة الطارئة التي تكفل سرعة تنفيذه لمساعدة دولة فلسطين في التغلب على أزمتها المالية، ومن أجل تعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، واعتداءاته وعدوانه المتكرر على الأراضي الفلسطينية كافة، ومساعدة دولة فلسطين في التغلب على أزمتها المالية التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية وقرصنة الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني.

ويناقش الاجتماع بندا حول التحضير والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط في نوفمبر القادم، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

وكانت قد عُقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية للمجلس، للتحضير لأعمال هذه الدورة فيما يتعلق بالملفين الاقتصادي والاجتماعي.

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