  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

هدم منازل عربية بالنقب تحت إشراف مباشر من بن غفير وغولدكنوف

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدم منازل عربية بالنقب تحت إشراف مباشر من بن غفير وغولدكنوف



النقب/سما/

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية تحت إشراف مباشر من وزير البناء والإسكان، يتسحاك غولدكنوفف، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وبحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، اليوم الثلاثاء، مبان تعود لمواطنين عرب في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ونفذت آليات وجرافات السلطات عمليات هدم منازل في منطقة تل عراد ومنطقة شرقي شارع 80 (شرقي معسكر نباطيم) في النقب تعود لمواطنين عرب بحجة البناء دون ترخيص.

وقال رئيس مجلس كسيفة المحلي، عبد العزيز النصاصرة، في تصريح صحفي إن "ما حصل، اليوم، هو محاولة لعرض العضلات، وهذا يحصل بشكل شبه يومي في النقب، وليس وليد اليوم".

وأكد أن "الهدم والدمار مستمر في النقب منذ سنوات طويلة وليس اليوم فقط".


وكانت السلطات قد صورت المنازل بواسطة طائرات مسيّرة، مدعية أن أصحابها دخلوا إلى أراضي الدولة وأقاموا عليها مساكن ومبان.

وادعت السلطات أنها أعطت مهلة مدتها أكثر من ثلاثة أشهر لأصحاب المنازل من أجل إخلائها وهدمها، وأنها هدمتها اليوم بعد أن لم ينفذوا ذلك.

وذكرت السلطات أن ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" أصدرت أكثر من 360 أمر هدم وإخلاء في شهر شباط/ فبراير 2023 في النقب.

#النقب #هدم منازل

الأكثر قراءة اليوم

وزير التعليم يقدم استقالته..

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول تهديداته بالرد على أي عملية اغتيال

برئاسة الشيخ.. الكشف عن موعد ذهاب الوفد الفلسطيني إلى السعودية

قادة الموساد يستشيطون غضباً من كشف لقاء كوهين مع المنقوش

وزير إسرائيلي يهدد بتصفية قادة "حماس"

الدبيبة يقيل المنقوش من السفارة الفلسطينية في طرابس

نصر الله لـ"إسرائيل": أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيكون له رد فعل قوي

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يشكر السعودية..

إعلام ليبي : المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن بعد لقائها كوهين

رابط فحص .. نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

مصدر مطلع يرجح زيادة نسبة صرف رواتب الموظفين إلى 90 بالمائة

image_processing20230829-154131-mjgvly

غالانت لغوتيريش : احتمالات التصعيد بين إسرائيل وحزب الله تتزايد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية