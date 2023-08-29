هدم منازل عربية بالنقب تحت إشراف مباشر من بن غفير وغولدكنوف

النقب/سما/

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية تحت إشراف مباشر من وزير البناء والإسكان، يتسحاك غولدكنوفف، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وبحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، اليوم الثلاثاء، مبان تعود لمواطنين عرب في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ونفذت آليات وجرافات السلطات عمليات هدم منازل في منطقة تل عراد ومنطقة شرقي شارع 80 (شرقي معسكر نباطيم) في النقب تعود لمواطنين عرب بحجة البناء دون ترخيص.

وقال رئيس مجلس كسيفة المحلي، عبد العزيز النصاصرة، في تصريح صحفي إن "ما حصل، اليوم، هو محاولة لعرض العضلات، وهذا يحصل بشكل شبه يومي في النقب، وليس وليد اليوم".

وأكد أن "الهدم والدمار مستمر في النقب منذ سنوات طويلة وليس اليوم فقط".



وكانت السلطات قد صورت المنازل بواسطة طائرات مسيّرة، مدعية أن أصحابها دخلوا إلى أراضي الدولة وأقاموا عليها مساكن ومبان.

وادعت السلطات أنها أعطت مهلة مدتها أكثر من ثلاثة أشهر لأصحاب المنازل من أجل إخلائها وهدمها، وأنها هدمتها اليوم بعد أن لم ينفذوا ذلك.

وذكرت السلطات أن ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" أصدرت أكثر من 360 أمر هدم وإخلاء في شهر شباط/ فبراير 2023 في النقب.