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نتنياهو يشكر السعودية..

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يشكر السعودية..



القدس المحتلة/سما/

استغل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لتطبيع علاقات مع السعودية، حادثة هبوط طائرة تابعة لشركة "طيران سيشل" وعلى متنها 128 إسرائيليا، في مطار بن غوريون في اللد بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، قادمة من مدينة جدة في السعودية. وكانت طائرة تابعة للشركة نفسها وقادمة من جزر سيشيل قد هبطت "اضطرارا" في جدة، أمس، بادعاء حدوث خلل تقني.

وقال نتنياهو "أنني أقدر جدا المعاملة الدافئة من جانب السلطات السعودية مع المسافرين الإسرائيليين الذين واجهت طائرتهم ضائقة واضطرت إلى الهبوط هبوط اضطراري في جدة. وأنا سعيد أن جميعهم عائدون إلى الوطن. وأثمّن جدا حسن الجوار".

يشار إلى أن الطائرة لم تعلن حالة الطوارئ أثناء الهبوط، وفق التقارير. وهبطت الطائرة، وهي من طراز "إيرباص 320"، في جدة، بعد نحو أربع ساعات من انطلاق الرحلة، وقبل نحو ساعة ونصف من الهبوط المخطط له في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج، تتعامل مع حادثة هبوط اضطراري في السعودية، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في الجهاز الحكومي"، وأنه "يوجد على متن الطائرة 128 إسرائيليا".


وقالت شركة الطيران "طيران سيشل"، إن "الرحلة HM22 اضطرت للهبوط في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بسبب مشكلة تقنية بالطائرة".

وتابعت: "قبل دقائق قليلة، غادرت طائرة بديلة لإعادة الركاب، ومواصلة رحلتهم إلى إسرائيل بسلام، كما تم إبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية" بالحادث.

#نتنياهو

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