خبراء يوصون بضرورة رفع قضايا ضد إدارة "واتس آب" لمحاربتها المحتوى الفلسطيني

أوصى خبراء في الاعلام الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بضرورة التعاقد مع حقوقيين ومحامين دوليين لرفع قضايا في المحاكم والمحافل الدولية ضد إدارة منصة التواصل الاجتماعي "واتس آب" لمحاربتها واستهدافها المحتوى الرقمي الفلسطيني.



ودعا الخبراء خلال حلقة نقاش نظمتها لجنة دعم الصحفيين اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، بعنوان: واقع الاعلام الرقمي في ظل انتهاك الحقوق الرقمية- تحديات وحلول، لمراسلة إدارة منصة "واتس آب" بلغات غير العربية والانجليزية، واستخدام "آي بي" غير الفلسطيني، حتى يمكن استرجاع الحساب بطريقة أفضل وأسرع.



وحثوا على رفع درجة الوعي بالحقوق الرقمية من خلال الرقمية من خلال ورش عمل وندوات مختصة وحملات تهتم بتعريف المستخدمين خصوصاً الصحفيين بحقوقهم وآليات الدفاع عنها، وتكامل العمل بين كل المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والتقنية يعمل تحقيق اختراق في حماية الحقوق الرقمية.



كما دعوا إلى تداول التجربة والممارسة بين المستخدمين لأهميتها بالاتفاق ووضع إجراءات احترازية للتعامل مع هذه الانتهاكات، وتكوين جسم موحد يعنى بحماية الحقوق الرقمية مدعوماً من المؤسسات الرسمية الفلسطينية وخبراء مختصون في الحقوق التقنية.



وأكدوا على ضرورة التشبيك مع الجهات الحقوقية المعنية حماية الحقوق الرقمية في خارج فلسطين لتحشيد أكبر عدد من الأصوات الداعمة والمدافعة عن المضمون الفلسطيني.



ونبّهوا إلى ضرورة عدم تسلل الإحباط إلى داخل الفلسطينيين على إثر هذه الممارسات والبدء من جديد بنشر المحتوى الداعم القضية الفلسطينية.



يشار إلى أن لجنة دعم الصحفيين أقدمت على توثيق أكثر من 400 انتهاك من إدارة منصة "واتس آب" يستهدف الرواية والمحتوى الرقمي الفلسطيني منذ بدء 2023، في المقابل لا يتم مُلاحقة خطاب الكراهية والجريمة الناجم عن قادة الاحتلال الإسرائيلي لاسيما الداعي لارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين.