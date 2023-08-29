"جودة البيئة" تتابع شكوى تهريب نفايات إسرائيلية إلى قرى غرب رام الله

رام الله / سما /

تابعت سلطة جودة البيئة في محافظة رام الله والبيرة شكوى متعلقة بتهريب نفايات إسرائيلية إلى قرى غرب رام الله، وذلك بناءً على اتصال ورد من شرطة السياحة والآثار والبيئة في المحافظة.

وكانت شرطة البيئة، قد تمكنت في وقت سابق من ضبط الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية وتعمل على إلقاء النفايات في أراضٍ بالقرب من بلدة نعلين، إذ تم إيقاف السائق الذي يحمل الهوية الإسرائيلية والإفراج عنه بعد توقيعه على تعهد بعدم جلب النفايات إلى أراضي دولة فلسطين.

بدورها، تواصلت سلطة جودة البيئة مع محافظة رام الله والبيرة من أجل الكشف على الموقع من لجنة السلامة العامة بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفيما أعدت طواقم سلطة البيئة محاضر الضبط والتقارير الفنية اللازمة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وتحرير أخطار للمتصرف في الأرض التي تم إلقاء النفايات فيها وتسليمه إخطارا بعدم جلب النفايات والتخلص منها في موقعها المخصص لها.

وثمنت سلطة جودة البيئة جهود جهاز شرطة السياحة والآثار والبيئة وجميع الشركاء في ملاحقة مهربي النفايات إلى الأراضي الفلسطينية، داعية جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عملية تهريب للنفايات، لما في ذلك من ضرورة وطنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية.