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سموتريتش يهاجم نصر الله ويصفه بـ"كلب"

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يهاجم نصر الله ويصفه بـ"كلب"



القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صباح يوم الثلاثاء، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ووصفه "بالكلب".

وقال سموتريتش في رده على تصريحات نصر الله الليلة الماضية، "إنه مثل جرو ينبح بصوت عالٍ، يجب ألا نقلق لأن نصر الله يهدد، فهو يعلم أنه إذا تحدانا وأجبرنا على التحرك، سيكون من الصعب عليه التعافي من ضرباتنا".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قال أمس "لن نسمح أن تفتح ساحة لبنان من جديد للاغتيالات ولن نقبل بتغيير قواعد الاشتباك القائمة وعلى الإسرائيلي أن يفهم ذلك".

وأضاف نصر الله في تصريح صحفي إن، "أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا أو فلسطينيًا أو إيرانيًا أو غيره لا يمكن السكوت عنه".

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