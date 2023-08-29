  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أكثر من 5000 حالة اعتقال منذ مطلع العام

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 5000 حالة اعتقال منذ مطلع العام



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، "إنّ قوات الاحتلال اعتقلت خلال أسبوع من الضفة الغربية، قرابة 200 مواطن، وتركزت في محافظات (الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين)، فيما بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5000". 

وأوضح نادي الأسير، أنّ هذا التّصعيد لا يقتصر على عمليات الاعتقال، وإنما كذلك طال مستوى الانتهاكات، والجرائم، والاعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإلى جانب ذلك فإن حجم الخسائر المادية داخل المنازل كبيرة جدا، نتيجة لعمليات التخريب. 

ولفت، إلى أنّ عمليات الاعتقال، تركت أبعادًا خطيرة على المستوى الاجتماعي، ومصير العديد من العائلات، خاصّة أن بعض العائلات تعرض أكثر من فرد فيها للاعتقال، إضافة إلى استهداف عائلات الشهداء، وطلبة الجامعات، والأطفال. 

وأكّد نادي الأسير، أنّ عمليات الاعتقال الإداريّ في تصاعد مستمر، والتي تتجه مؤخرًا نحو استهداف جيل جديد، منهم أطفال، وذلك إلى جانب استمرار استهداف أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وكل ذلك يأتي في محاولة مستمرة من الاحتلال لتقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده. 

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول تهديداته بالرد على أي عملية اغتيال

برئاسة الشيخ.. الكشف عن موعد ذهاب الوفد الفلسطيني إلى السعودية

وزير إسرائيلي يهدد بتصفية قادة "حماس"

قادة الموساد يستشيطون غضباً من كشف لقاء كوهين مع المنقوش

الدبيبة يقيل المنقوش من السفارة الفلسطينية في طرابس

نصر الله لـ"إسرائيل": أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيكون له رد فعل قوي

هبوط طائرة كانت في طريقها إلى تل أبيب في السعودية

الأخبار الرئيسية

إعلام ليبي : المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن بعد لقائها كوهين

رابط فحص .. نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

مصدر مطلع يرجح زيادة نسبة صرف رواتب الموظفين إلى 90 بالمائة

image_processing20230829-154131-mjgvly

غالانت لغوتيريش : احتمالات التصعيد بين إسرائيل وحزب الله تتزايد

رئيس الشاباك يحذر : اكتظاظ السجون يحول دون اعتقال المطلوبين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية