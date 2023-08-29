بعد اعتداء الاحتلال على العمال في قلقيلية: سعد يطالب بالتدخل الفوري والعاجل لحمايتهم

رام الله / سما /

طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية العمال الفلسطينيين الذين يدخلون أراضي عام 1948، بغرض الحصول على لقمة العيش فقط.

واستنكر سعد، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال على العمال الذين يبحثون عن لقمة العيش الصعبة، والذي أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، وُصفت إحداها بالخطيرة، نتيجة إطلاق قنابل الصوت صوب العمال بالقرب من معبر قلقيلية الشمالي.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال سحبت الحافلات التي تقل العمال إلى أماكن عملهم، كنوع من العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وقد أصيب صباح اليوم عامل بجروح والعشرات بالاختناق جراء اعتداء شرطة الاحتلال على العمال في منطقة حاجز "إيال" شمال مدينة قلقيلية.

وقد أغلق مئات العمال الفلسطينيين صباح اليوم جزءا من شارع 55، رفضا لسحب شرطة الاحتلال الحافلات التي تقلهم إلى أماكن عملهم في أراضي الـ48.