تغيير اسم فيلم محمد إمام الجديد "الأستاذ"

أعلنت آلاء لاشين منتجة فيلم محمد إمام الجديد، عن تغير اسمه من "الأستاذ" ليصبح "علام عام"، وذلك تزامناً مع بدء محمد إمام تصوير أولى مشاهد العمل في إحدى المدن الساحلية بمصر، وهى الغردقة.



وعبر خاصية " الاستوري" بحسابها الرسمي على "انستغرام" نشرت آلاء لاشين، صورة من كلاكيت الفيلم مكتوب عليها: "قريباً فيلم علام عام. بدلاً من الأستاذ".



ويضم فيلم "علام عام" عدداً كبيراً من النجوم بجانب محمد إمام أبرزهم أسماء جلال، بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو. والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت وإنتاج مشترك بين المنتج هشام عبد الخالق والمنتجة آلاء لاشين.

جديراً بالذكر أن محمد إمام انتهى مؤخراً من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحة بدور العرض ديسمبر القادم. ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام. ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سوياً فيلمى "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب- التي يقدمها الفنان محمد إمام- والذي يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.