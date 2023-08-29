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مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في 2023

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في 2023



وكالات / سما /

يترقب العالم مشهدا نادرا لن يتكرر سوى مرة واحدة في عام 2023  فستضاء السماء، هذا الأسبوع وفي جميع أنحاء العالم، بـ"القمر الأزرق"، وذلك في مشهد نادر.

وفي تقرير لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية سيظهر القمر العملاق الثالث يوم 30 أغسطس في الساعة 9:36 مساء؛ وذلك بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي في حدود حوالي الساعة 02:35 وذلك بتوقيت جرينتش وذلك في الساعات الأولى من يوم 31 أغسطس.

وعلى الرغم من تلك القمر يحمل اسم الأزرق  إلا أنه لا يحمل أي لون مختلف، بل يحتفظ بظله الرمادي المعتاد، إلا أنه  قد يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14 في المئة وأكثر سطوعا وذلك بنسبة 30 في المئة من المعتاد.

قد تحدث ظاهرة القمر الأزرق “بلو مون” كل سنتين أو 3 سنوات وقد كان آخر ظهور له في أغسطس 2021.

على الجانب الآخر في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تتكرر تلك الظاهرة مرتين في السنة الواحدة تقريبا مثلما حدث في عام 2018.

في السياق نفسه ينصح الخبراء بإطفاء الأنوار في المنزل وذلك لتحسين الرؤية.

#القمر الأزرق #السماء #القمر

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