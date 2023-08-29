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"OPPO" تدخل عالم الهواتف القابلة للطي بجهاز مميز

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"OPPO" تدخل عالم الهواتف القابلة للطي بجهاز مميز



وكالات / سما /

تستعد OPPO للكشف عن هاتفها الجديد الذي طورته لينافس هواتف سامسونغ وموتورولا الجديدة القابلة للطي.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل قابل للطي من المنتصف أبعاده (166/72.2/6.9) ملم، وزنه 189 غ، ومحمي من الماء والغبار.

أما شاشته الأساسية فستكون مرنة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

وسيحصل الهاتف على شاشة خارجية صغيرة من نوع Super AMOLED بمقاس 1.9 بوصة دقة عرضها (260/512) بيكسل.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 ، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية له ستكون ثنائية العدسة بدقة (32+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة (10+2) ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية 3300 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

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