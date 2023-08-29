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قوات الاحتلال تعتقل مواطنتين من الخان الأحمر

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابتين من الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وقال رئيس مجلس قرية الخان الأحمر عيد خميس ، إن الاحتلال اعتقل ابنتيه إيمان (18 عاما) ونسرين (20 عاما) بعد محاولتهما تخليص شقيقهما من مستوطنين حاولوا الاعتداء عليه، بحجة رعي الأغنام قرب مستوطنة "كفار دارم" المقامة عنوة على أراضي الخان الأحمر.

وأضاف خميس أن أمن المستوطنة اعتدى على طفله الذي لم يتجاوز 11 عاما قبل قيام ابنتيه بتخليصه منهم، ولدى حضور شرطة الاحتلال إلى المكان قامت باعتقالهما.

#الخان الأحمر #الاحتلال #القدس

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