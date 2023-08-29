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ثالث مدرب يستقيل في الدوري الممتاز

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثالث مدرب يستقيل في الدوري الممتاز



غزة / سما /

تواصل مسلسل استقالات المدربين لأندية غزة وخاصة الدرجة الممتازة مع نهاية الجولة الثالثة من البطولة.

وأعلن الجهاز الفني لفريق شباب خانيونس استقالته من المهمة الفنية تحت قيادة المدرب احميدان بربخ بعد الخسارة القاسية من الأهلي برباعية نظيفة.

ويعاني شباب خانيونس من نتائج سيئة منذ انطلاق الموسم الجديد، بدأها بالخروج من كأس غزة من الدور الأول، ثم الحصول على نقطة واحدة من أصل 9 في الدوري، بعدما تعادل مع اتحاد بيت حانون، وخسر من الأهلي وشباب رفح.

ويعتبر بربح المدرب الثالث الذي يستقيل في الممتازة بعدما سبقه خالد كويك من تدريب شباب رفح، ومحمد العماوي من تدريب اتحاد بيت حانون، فيما استقال نادر النمس من تدريب أهلي النصيرات، وعبد الله محمود من تدريب خدمات خانيونس في دوري الأولى بعدما سبقهم نادر النجار من خدمات النصيرات.

#دوري الممتازة #مدرب #شباب خانيونس

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