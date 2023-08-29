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منتخب كمال الأجسام يحصد 4 ميداليات في البطولة الآسيوية

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب كمال الأجسام يحصد 4 ميداليات في البطولة الآسيوية



بيروت / سما /

أنهى منتخب فلسطين لكمال الأجسام مشاركته في بطولة آسيا لكمال الأجسام التي أقيمت في لبنان، بحصد (4) ميداليات منوعة، بواقع فضيتين وبرونزيتين.

وجاءت الميداليتيّن الفضيتيّن عن طريق رائد أحمد في منافسات “الفيزيك” لفئة فوق 50 عاماً، وسهيل الأسعد في “كلاسيك فيزيك” لفئة فوق 45 عاماً.

كما تألق الأسعد في منافسات “كلاسيك بدي بلدنغ”، فيما توج بالبرونزية الثانية هيثم البربار في ناشئين “الفيزيك”.

وسجل المنتخب نتائج لافته، حيث حل محمد دغمش سادساً الناشئين كلاسيك ، وماهر حبوش رابعاً في “كلاسيك فيزيك” طول 180 سم، وطارق الحلاق سادساً ” بدي بلدنغ ماسترز” لوزن 90 كغم، ومحمد دغمش سادساً في “كلاسيك الناشئين”.

وبهذه النتائج أحرز منتخب كمال الأجسام (68) نقطة في المركز السادس على مستوى الدول المشاركة في بطولة اسيا والبالغ عددها (16) دولة.

بدوره أكد د. طارق أبو الجديان رئيس اتحاد كمال الأجسام ورئيس البعثة، على أهمية النتائج التي حققها نجوم المنتخب من المحافظات الجنوبية والشتات في بطولة اسيا، لافتاً أن ذلك ينسجم مع رؤية الإتحاد التي تهدف للارتقاء باللعبة.

#منتخب كمال الأجسام #كمال الأجسام #البطولة الآسيوية #لبنان

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