بن غفير يصدر قرارا تعسفيا جديدا بحق الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، عن قيام ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بإصدار قرار جديد ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وبحسب "القناة 7" العبرية، فإنه اعتبار من يوم الجمعة، سيدخل حيز التنفيذ قرار بن غفير بعدم الإفراج المبكر عن الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات بسيطة "راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة الذين لم يتسببوا بإصابات".

وزعمت القناة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" يطالب بالإفراج المبكر عنهم لتخفيف الاكتظاظ في السجون، ويعتبرون أن قرار الوزير سيضر باعتقال مطلوبين "أكثر ثقلا".