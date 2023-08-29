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الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الخليل

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، واعتقلت وجيه، وعلاء، وعاطف، ومروان، وعلي، وقسام، وإبراهيم، ومصعب، العواودة، وأحمد ويوسف من عائلة الشراونة، ومن بلدة الظاهرية جنوب الخليل اعتقلت الشاب براء خالد الهوارين، ومن مدينة الخليل اعتقلت بلال أبو حسين.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخل مخيم الفوار، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الخليل #الاحتلال

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