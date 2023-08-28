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مصدر مطلع يرجح زيادة نسبة صرف رواتب الموظفين إلى 90 بالمائة

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مطلع يرجح زيادة نسبة صرف رواتب الموظفين إلى 90 بالمائة



رام الله / سما /

رجح مصدر فلسطيني مطلع، صباح الثلاثاء، أن يتم رفع نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين التي من المقرر أن تصرف الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر لـ "القدس" دوت كوم، أن زيادة نسبة الصرف ستكون مرهونة بالأموال المتوقع وصولها من المقاصة بعد وقف الخصومات منها، وكذلك نقل الأموال التي تجبيها سلطات الاحتلال من معبر الكرامة.

وأشار المصدر إلى أن النسبة قد ترتفع إلى 90%، في حال التزمت حكومة الاحتلال بذلك، مشيرًا إلى وجود وعود بذلك من عدة جهات.

وتصرف الحكومة الفلسطينية منذ دخولها في أزمة مالية عاصفة منذ أكثر من عام، رواتب الموظفين بنسبة 80 إلى 85%.

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