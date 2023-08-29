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برشلونة يحسم بشكلٍ نهائي صفقة جواو كانسيلو

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحسم بشكلٍ نهائي صفقة جواو كانسيلو



وكالات / سما /

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين على توصل إدارة برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا لاتفاق نهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم جواو كانسيلو بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي لعدم حاجة الإسباني بيب جوارديولا لخدماته بعد المشاكل التي قام بها اللاعب عقب جلوسه على دكة البدلاء في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ومن جانب برشلونة، فالمدرب تشافي هيرنانديز كان يصر على التعاقد مع جواو كانسيلو لحاجته الشديدة لظهير أيمن قبل انتهاء الميركاتو.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن جواو كانسيلو سينتقل إلى برشلونة، حيث يقوم السيتي حالياً وبرشلونة بتبادل المستندات الخاصة بالصفقة مساء يوم الاثنين.

وأوضح الصحفي الشهير أن جواو كانسيلو مستعد للسفر إلى برشلونة الليلة للخضوع للكشف الطبي تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأكمل رومانو أن برشلونة سيتعاقد مع جواو كانسيلو لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه في الصيف المقبل.

#خوان لابورتا #جواو كانسيلو #برشلونة #مانشستر سيتي

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