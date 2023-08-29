ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً بشأن إصابة فينيسيوس

وكالات / سما /

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي اليوم الإثنين، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها الجناح البرازيلي فنيسيوس جونيور، بعد الإصابة التي تعرض لها مع الريال في مباراة سيلتا فيجو الماضية بالدوري المحلي.

وأفاد ريال مدريد في بيانه بأن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة أظهرت معاناته من إصابة في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، دون أن يحدد النادي مدة غيابه عن الملاعب.

ولحسن حظ الريال وفينيسيوس أن إصابة اللاعب ليست في الأوتار، ورغم ذلك، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعب سيضطر للغياب عن المستطيل الأخضر لمدة تصل إلى شهر ونصف.

ويعني ذلك أن فينيسيوس لن يتمكن من اللعب مع الريال من جديد حتى شهر أكتوبر المقبل، حتى يتخلص من التمزق في العضلة، علماً بأن الميرينجي لن يخاطر بتقريب موعد عودة اللاعب، وسيمهله الوقت الكافي للتعافي بأفضل صورة ممكنة.

وسيعمل فينيسيوس على التعافي والعودة للمشاركة مع الريال في مواجهته ضد أوساسونا بالليجا والتي ستقام في السابع أو الثامن من شهر أكتوبر القادم.

وعلى عكس ماركا، أفادت شبكة جول إسبانيا بأن فينيسيوس يمكن أن يعود بعد فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وهو ما أكده مقربون من اللاعب للشبكة المذكورة.