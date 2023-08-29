فان دايك مهدد بتلقي عقوبة قاسية بعد طرده أمام نيوكاسل

وكالات / سما /

ذكرت صحفة ديلي ميرور البريطانية، أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، مهدد بتلقي عقوبة قاسية من لجنة العقوبات في الدوري الإنجليزي، بعد طرده يوم أمس أمام نيوكاسل يونايتد، خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء في وجه فان دايك بحلول الدقيقة 27، بعد إعاقة ألكسندر إيزاك الذي كان في طريقه نحو مواجهة الحارس أليسون بيكر، وأثار قرار الحكم اعتراض المدافع الهولندي والمدرب الألماني يورجن كلوب الذي أكد في المؤتمر الصحفي عدم صحة القرار.

ومن المفترض أن يتم إيقاف فان دايك لمباراة واحدة فقط، لأن التدخل لم يكن عنيفاً على الإطلاق، وهذه الحالات يتم فرض فيها الحد الأدنى من العقوبات.

لكن وفقاً للصحيفة البريطانية الشهيرة، فإن لجنة العقوبات ستأخذ بعين الاعتبار الكلمات التي قالها فان دايك للحكم الرابع، حيث قال له “إنها نكتة سخيفة”، وهذا التصرف قد يكلفه الإيقاف لأكثر من مباراة.

وأضاف التقرير أن رابطة البريميرليج تريد الحد من الكلمات المسيئة التي يتلفظ بها اللاعبون ضد الحكام، ولهذا قد لا يتم التساهل مع المدافع الهولندي، خصوصاً أن الحكم الرئيسي أدرج كل شيء في تقريره الخاص.