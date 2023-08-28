رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال واعتقال ثلاثة منهم في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واقتحام مخيم بلاطة، وبيت دقو، وإغلاق مداخل بلدة عزون.

كما عنونت الصحف، تأكيد الرئيس محمود عباس لدى ترأسه اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، ضرورة تطبيق سيادة القانون، وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء شعبنا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ الرئيس يؤكد ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء شعبنا

_ إصابة 4 شبان بالرصاص واعتقال ثلاثة منهم في يعبد والاحتلال يحتجز فريقًا للدفع الرباعي بمسافر يطا

_ فتوح يرحب بموقف رئيس الوزراء الليبي تجاه القضية الفلسطينية

_ الرئيس يعزي بوفاة المناضل اللواء سعيد العطاري

_ وقفة احتجاجية تطالب بسحب استثمارات ولاية مينيسوتا الأميركية من شركات إسرائيلية

_ مجلس الوزراء يخصص 11 مليون شيقل لـ"تخضير فلسطين"

_ توقيع اتفاقية دعم المرحلة الرابعة لبرنامج تطوير البلديات من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 8 ملايين يورو

_ سموتريتش يهاجم واشنطن: منافقون.. شاهدنا ما فعلوه بأفغانستان والعراق

_ "هيومن رايتس": جيش الاحتلال يقتل أطفالا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة

_ "المالية": لا فائض نقديًا لدينا والفارق بين الإيرادات والنفقات دُفع لصالح متأخرات

_ تشييع جثمان المناضل اللواء سعيد العطاري في عرابة

الأيام":

_ الرئيس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية

_ الاحتلال يقتحم بلدة العوجا ومواجهات في قرى غرب رام الله

_ إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال واعتقال ثلاثة منهم بالقريب من يعبد

_ مواجهات في مخيم بلاطة وبيت دقو.. حملة دهم لعزون وإغلاق مداخلها

_ سموتريتش يهاجم واشنطن: هذا نفاق لا نقبل مواعظ منها عن حقوق الإنسان

_ الحكومة تخصص 11 مليون شيقل لمشروع تخضير فلسطين

_ "أوشتا": الاحتلال هدم 33 مبنى في الضفة والقدس الشرقية خلال أسبوعين

"القدس":

_ إصابات إحداها خطيرة ومداهمات واعتقالات

_ الرئيس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية

_ "هيومن رايتس ووتش": ارتفاع عمليات قتل الأطفال الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال

_ الآلاف يشيعون ضحية القتل في سخنين

_ عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب

_ وقف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق