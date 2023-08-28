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الاحتلال يعتقل شقيقين ويستدعي آخرين في جنين

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شقيقين من قرية سيريس جنوب جنين، واستدعت آخرين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عز الدين ومحمود محمد أبو علي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت الأسير المحرر أحمد عز الدين عمارنة،  والمعلم نجم سمير عطاطرة، بلاغين لمراجعة مخابراتها في معسكر "سالم".

وأشارت إلى أن تلك القوات داهمت منزلا يعود لعائلة عمارنة، بعد تفجير بوابته الخارجية.

وفي السياق، اقتحمت تلك القوات قرى وبلدات ميثلون، وصانور، وطورة، ونشرت فرقة مشاة على مفترق قرية كفيرت، وبين كروم الزيتون، وفي محيط يعبد، وكثفت تلك القوات تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد، ونصبت الكمائن والحواجز المتنقلة، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

#جنين #الاحتلال

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