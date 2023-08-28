  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير شعاع كممجي من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير شعاع جلال نايف كممجي من جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير كممجي معتقل منذ عام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 25 عاماً.

وأضاف سمور، أن الأسير شعاع تمكن من إكمال دراسته الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس في التاريخ، وحفظ القرآن الكريم، وتمكن من تأليف كتاب سؤال وجواب في عقيدة الأحباب.

وأشار إلى أن والدة الأسير وشقيقه ضياء توفيا وهو في الأسر وحرمه الاحتلال من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما.

#سجون الاحتلال #شعاع كممجي #جنين

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول تهديداته بالرد على أي عملية اغتيال

برئاسة الشيخ.. الكشف عن موعد ذهاب الوفد الفلسطيني إلى السعودية

وزير إسرائيلي يهدد بتصفية قادة "حماس"

قادة الموساد يستشيطون غضباً من كشف لقاء كوهين مع المنقوش

بعد لقائها مع كوهين : احتجاجات في ليبيا والمنقوش "تهرب" إلى تركيا

الدبيبة يقيل المنقوش من السفارة الفلسطينية في طرابس

نصر الله لـ"إسرائيل": أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيكون له رد فعل قوي

الأخبار الرئيسية

image_processing20230829-154131-mjgvly

غالانت لـ "غوتيريش": احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد

قادة الموساد يستشيطون غضباً من كشف لقاء كوهين مع المنقوش

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول تهديداته بالرد على أي عملية اغتيال

وزير التعليم يقدم استقالته..

photo_2023-08-28_20-49-14

هبوط طائرة كانت في طريقها إلى تل أبيب في السعودية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية