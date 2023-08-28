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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من رام الله

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين خلال اقتحامها عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن الاحتلال اعتقل خلال اقتحامه بلدة سلواد شرق رام الله، المحرر بسام حماد، والطالب في جامعة بيرزيت عبد الغني فارس.

كما اعتقل من حي المصايف بالمدينة، الطالب في جامعة بيرزيت، المحرر أحمد تركمان.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال اعتقلوا المحرر الجريح مصطفى غوانمة خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، فيما جرى اعتقال المواطن عبيدة البرغوثي خلال اقتحام بلدة بيت ريما شمال غرب المحافظة.

#رام الله #الاحتلال

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