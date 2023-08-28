غالانت لـ "غوتيريش": احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد

القدس المحتلة / سما /

التقى وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، الليلة الماضية، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن غالانت ناقش مع غوتيريش "التهديدات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وعلى رأسها أعمال إيران ضد إسرائيل من خلال تمويل وتسليح حزب الله وحماس والمنظمات الأخرى".

وأكد غالانت، للأمين العام للأمم المتحدة أن "احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد في أعقاب الانتهاك الصارخ لسيادة لبنان، وأن إيران تدفع حزب الله إلى هذه الانتهاكات والاستفزازات".

ودعا غالانت، غوتيريش للعمل من أجل أن تقوم قوات اليونيفيل الدولية بدور أكبر من أحل خفض التوتر، مؤكدًا على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتحرك ضد أي انتهاك لسيادتها". وفق قوله.

وثمن جهود غوتيريش، من أجل حل أزمة الإسرائيليين المفقودين والمحتجزين لدى حماس في غزة.