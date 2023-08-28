قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات، نحو 30 مواطنًا، من قرى وبلدات ومخيمات ومدن الضفة الغربية.

واعتقل القيادي في حركة "حماس"، المحرر بسام حماد، والطالب في جامعة بيرزيت المحرر عبد الغني فارس من بلدة سلواد شرق رام الله.

كما اعتقل عبيدة البرغوثي من بيت ريما غرب رام الله، والمحرر أحمد تركمان من المدينة، والمحرر الجريح مصطفى غوانمة من مخيم الجلزون شمال المحافظة.

وفي نابلس، اعتقل جلال أبو زيتون، محمد الطنبور، وشقيقه يزن، محمد البدرساوي، المحرر مصطفى شيب، ثمين حمدان، مراد عيسى، وحيد جبارة، بعد اقتحام منازلهم في بيتا وبرقة وسالم وغيرها من المناطق.

واعتقل من طولكرم عبد الباسط أبو العز.

فيما اعتقل من قلقيلية، حسن أبو هنية وشقيقه يحيى وكلاهما من بلدة عزون.

واعتقل من بلدة مراح جنوب بيت لحم، عيسى الشيخ، وعدي الشيخ.

وفي بلدة دير سامت جنوب الخليل، اعتقل 8 مواطنين، منهم المواطن عاطف عواودة واثنين من أبنائه وجيه وعلاء، إلى جانب المواطن إبراهيم عواودة ونجله مصعب، و 3 مواطنين آخرين من عائلة عواودة.