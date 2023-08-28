  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجلس النواب الليبي يصدر بيانا بعد جلسة طارئة لبحث لقاء المنقوش مع كوهين

الإثنين 28 أغسطس 2023 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس النواب الليبي يصدر بيانا بعد جلسة طارئة لبحث لقاء المنقوش مع كوهين



طرابلس/سما/

طالب مجلس النواب الليبيـ في بيان، عقب جلسته الطارئة على خلفية لقاء وزيرة خارجية ليبيا المقالة نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين بالتحقيق مع حكومة اعبد الحميد لدبيبة .

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان المجلس:  
إسرائيل تؤكد عدم وقوفها خلف "تسريب" معلومات عن لقاء وزير خارجيتها بنظيرته الليبية


نحيي كل أبناء الشعب الليبي الذين خرجوا في أغلب الشوارع الليبية رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.


قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة كان صائبا ونطالب التحقيق معها من قبل النائب العام بانتحال الصفة والفساد والتواصل مع الكيان الصهيوني.


الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب هي الشرعية بعد فشل كل المحاولات مع حكومة الوحدة الوطنية.


تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة من أجل تشكيل حكومة جديدة مصغرة بالتعاون مع البعثة الأممية تعمل على تنفيذ الانتخابات في أسرع وقت ممكن.


توصية لجنة "6+"6 بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لكل من ثبت تورطه في اللقاء مع أي طرف من الكيان الصهيوني.


وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع المنقوش.

وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

وقالت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أقال المنقوش من منصبها كوزيرة للخارجية.

#مجلس النواب الليبي

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة الاسرائيلية تجمد خطة تسهيلات لغزة بحجة "عقاب حماس" وهي كالتالي..

برئاسة الشيخ.. الكشف عن موعد ذهاب الوفد الفلسطيني إلى السعودية

وزير إسرائيلي يهدد بتصفية قادة "حماس"

بعد لقائها مع كوهين : احتجاجات في ليبيا والمنقوش "تهرب" إلى تركيا

الدبيبة يقيل المنقوش من السفارة الفلسطينية في طرابس

نصر الله لـ"إسرائيل": أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيكون له رد فعل قوي

تقرير: الإدارة الأمريكية تبعث برسائل احتجاج شديدة اللهجة إلى "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

قادة الموساد يستشيطون غضباً من كشف لقاء كوهين مع المنقوش

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول تهديداته بالرد على أي عملية اغتيال

وزير التعليم يقدم استقالته..

photo_2023-08-28_20-49-14

هبوط طائرة كانت في طريقها إلى تل أبيب في السعودية

photo_2023-08-28_21-20-39

يستهدف الفلسطينيين.. ماذا تعرف عن مشروع "نيمبوس" الذي تدعمه غوغل وأمازون؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية