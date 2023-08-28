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مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

الإثنين 28 أغسطس 2023 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله



رام الله/سما/

 اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في قرية خربثا بني حارث، وبلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية خربثا بني حارث ومحاولة استيلائها على جرافة لأحد المواطنين، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيتونيا قرب سجن "عوفر"، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية خربثا المصباح غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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#الاحتلال #رام الله

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