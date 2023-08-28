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فتوح يرحب بموقف رئيس الوزراء الليبي تجاه القضية الفلسطينية

الإثنين 28 أغسطس 2023 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يرحب بموقف رئيس الوزراء الليبي تجاه القضية الفلسطينية



ر ام الله/سما/

 رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بموقف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الذى أكد من داخل مقر السفارة الفلسطينية في طرابلس، موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال فتوح إن حضور رئيس الوزراء الليبي وعدد من الوزراء إلى سفارة دولة فلسطين ليعلن من داخلها موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، يدل على الموقف القومي والوطني الثابت للشعب الليبي الشقيق وحكومته تجاه فلسطين، قضية العرب الأولى.

وأضاف: نقدر هذا الموقف الشعبي الوطني القومي الليبي، الذي يعبر دائما عن دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

#روحي فتوح

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