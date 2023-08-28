رام الله: توقيع اتفاقية دعم المرحلة الرابعة لبرنامج تطوير البلديات بقيمة 8 ملايين يورو

رام الله/سما/

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، جرى اليوم الإثنين توقيع اتفاقية لدعم المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات، من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 8 ملايين يورو، ما يشكل 7٪ من المبلغ الإجمالي للمرحلة الرابعة الذي بلغ حوالي 108 ملايين يورو.

ووقع الاتفاقية وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين مارتن بارينت، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، بحضور نائب القنصل الفرنسي العام في القدس كوينتين لوبينو، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي.

وسيتم تمويل المرحلة الرابعة من البرنامج، من خلال مجموعة من المانحين، هم: الوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الدنماركية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الألماني والوكالة الألمانية للدعم الفني، والوكالة السويسرية للتنمية، والحكومة البلجيكية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحكومة الفلسطينية.

ويدعم هذا البرنامج بشكل أساسي البنية التحتية للبلديات وتطوير قدراتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم مشاريع مكافحة التغير المناخي، ويستفيد منه 159 بلدية في أنحاء الوطن كافة، ويغطي تقريبا 78٪ من السكان.

يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية شريك أساسي لفلسطين في قطاع الحكم المحلي والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى.