الصحة بغزة تصدر بيانًا للرأي العام حول وفاة المريضة أبو ندى

غزةمسما/

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، بيانًا للرأي العام تعقيبًا على وفاة المريضة ياسمين أبو ندى، مؤكّدةً أنّها كلّفت لجنة طبية متخصصة بهدف تقديم تقييم طبي دقيق وموضوعي لحالة الوفاة.

وأعربت الوزارة في بيانها، عن تعازيها الحارة لأسرة المتوفية وأحبائها، مبيّنةً أنّها كانت تعاني منذ الطفولة من أنيميا الخلايا المنجلية وكانت تحت المتابعة المستمرة لدى الطواقم الطبية.

وفيما يلي نص البيان:

بيان للرأي العام

ببالع الحزن والاسى تتقدم وزارة الصحة من عائلة أبو ندى ومن ذوي المريضة الفقيدة ياسمين أبو ندى بالتعزية والمواساة بوفاة ابنتهم بعد صراع طويل مع المرض.

وإذ تعبر وزارة الصحة عن تعازيها الحارة لأسرتها وأحبائها، فإنها تؤكد على ما يلي:

إن المريضة المتوفاة ياسمين أبو ندى رحمها الله كانت تعاني منذ الطفولة من أنيميا الخلايا المنجلية وكانت تحت المتابعة المستمرة لدى الطواقم الطبية وقد تم إدخالها المستشفى لفترات طويلة ومتكررة وصلت إلى عدة أشهر.

طبيعة المرض المذكور يجعل المريض عرضة لنوبات ألم متكررة ولاحتمالية حدوث وفاة نتيجة انسداد الشريان الرئوي.

كما أن طبيعة الآلام الشديدة تجعل المريض بحاجة إلى مسكنات وأدوية مخدرة مع ضرورة استخدامها بشكل مقنن لما لها من أعراض جانبية قد تؤدي إلى الوفاة أيضاً.

وزارة الصحة كلفت لجنة طبية متخصصة وباشرت اعمالها صباح اليوم وبانتظار تقرير الطب الشرعي بهدف تقديم تقييم طبي دقيق وموضوعي لحالة الوفاة.

إن وزارة الصحة ملتزمة بتقديم الرعاية الصحية وتعمل باستمرار لضمان توفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى. وتبذل جهودها الحثيثة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وختاماً، نسأل الله أن يتغمد الفقيدة ياسمين أبو ندى بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وزارة الصحة الفلسطينية

قطاع غزة