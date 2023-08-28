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"الليكود" يهاجم إيهود باراك لإعادة نشر فيديو شبه فيه نتنياهو بهتلر

الإثنين 28 أغسطس 2023 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الليكود" يهاجم إيهود باراك لإعادة نشر فيديو شبه فيه نتنياهو بهتلر



القدس المحتلة/سما/

انتقد حزب "الليكود" اليوم الاثنين، رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق إيهود باراك، لإعادة نشر مقطع فيديو يقارن فيه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، بمجموعة من القادة الذين فقدوا الاتصال بالواقع، بما في ذلك أدولف هتلر.

ونشر باراك، وهو منتقد بارز للحكومة الحالية، مقطع فيديو لإسحاق أديزيس، من شهر مارس الماضي، يقول فيه: إن إقالة نتنياهو لوزير الجيش يوآف غالانت، تشير إلى أنه مصمم على جر البلاد معه للبقاء في السلطة. (تمت إعادة جالانت إلى منصبه بسرعة)

وقارن أديزيس نتنياهو بسلوبودان ميلوسيفيتش ودونالد ترامب وحتى هتلر في أيامه الأخيرة.

وأصدر حزب الليكود بيانًا لاذعَا قال فيه إن باراك "يواصل التحريض على قتل رئيس حكومة إسرائيل وتشبيهه بهتلر".

كما انتقد البيان، الشرطة والسلطات القضائية لعدم اتخاذ أي إجراء.

#الليكود

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