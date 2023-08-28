"الليكود" يهاجم إيهود باراك لإعادة نشر فيديو شبه فيه نتنياهو بهتلر

انتقد حزب "الليكود" اليوم الاثنين، رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق إيهود باراك، لإعادة نشر مقطع فيديو يقارن فيه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، بمجموعة من القادة الذين فقدوا الاتصال بالواقع، بما في ذلك أدولف هتلر.
ونشر باراك، وهو منتقد بارز للحكومة الحالية، مقطع فيديو لإسحاق أديزيس، من شهر مارس الماضي، يقول فيه: إن إقالة نتنياهو لوزير الجيش يوآف غالانت، تشير إلى أنه مصمم على جر البلاد معه للبقاء في السلطة. (تمت إعادة جالانت إلى منصبه بسرعة)
وقارن أديزيس نتنياهو بسلوبودان ميلوسيفيتش ودونالد ترامب وحتى هتلر في أيامه الأخيرة.
وأصدر حزب الليكود بيانًا لاذعَا قال فيه إن باراك "يواصل التحريض على قتل رئيس حكومة إسرائيل وتشبيهه بهتلر".
كما انتقد البيان، الشرطة والسلطات القضائية لعدم اتخاذ أي إجراء.
פרופ' יצחק אדיג'ס הוא פיגורה בינלאומית שייעץ לראשי מדינות ומנכ"לי תאגידי ענק. כתב ספרים רבים ונחשבים על דמות המנהיג והמנהל.— Eran Etzion ערן עציון (@eranetzion) August 15, 2023
הניתוח שלו- נתניהו, כמו מילוסביץ', כמו טראמפ, וכן גם כמו היטלר בימיו האחרונים מאבד קשר עם המציאות, מאבד שליטה, "מתאבד" ולוקח את כל המדינה יחד איתו. צפו ???? pic.twitter.com/41MrxlOnob