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فلسطين تحقق 4 ميداليات في بطولة آسيا لكمال الأجسام

الإثنين 28 أغسطس 2023 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحقق 4 ميداليات في بطولة آسيا لكمال الأجسام



بيروت/سما/

 حققت فلسطين 4 ميداليات، بواقع فضيتيّن وبرونزيتيّن، في بطولة آسيا لكمال الأجسام، التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت،

وجاءت الميداليتان الفضيتيان عن طريق رائد أحمد في منافسات "الفيزيك" لفئة فوق 50 عاماً، وسهيل الأسعد في "كلاسيك فيزيك" لفئة فوق 45 عاما.

كما تألق الأسعد في منافسات "كلاسيك بدي بلدنغ"، فيما توج بالبرونزية الثانية هيثم البربار في ناشئين "الفيزيك".

كما حقق اللاعبون المشاركون نتائج إيجابية، وحل محمد دغمش ثامناً في "فيزيك" الناشئين، وماهر حبوش رابعاً في "كلاسيك فيزيك" طول 180 سم، وثامناً في "كلاسيك بدي بلدنغ" بنفس الطول، وطارق الحلاق سادساً "كلاسيك بدي بلدنغ" لوزن 90 كغم، ومحمد دغمش ثامناً في "كلاسيك فيزيك" الناشئين.

وهنأ نائب رئيس اتحاد كمال الأجسام بشير سلامة، اللاعبين على تتويجهم بالميداليات الأربع، مشيداً بدور اللجنة الفنية للاتحاد في متابعة الاستعدادات لهذه المشاركة الهامة.

وأشار إلى أن المشاركة جاءت تنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد قبل عامين، والتي تقوم على اختيار النخبة من اللاعبين دوليا، لحصد الإنجازات ورفع تصنيف فلسطين لدى الاتحاد الدولي.

#فلسطين

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