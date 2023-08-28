توقيع اتفاقية بقيمة 6 ملايين دولار لتعزيز خدمات الصحة النفسية والاجتماعية في فلسطين

رام الله/سما/

وقّع المدير القطري للوكالة الكورية للتعاون الدولي في فلسطين (KOICA) وممثل منظمة الصحة العالمية (WHO) في الأرض الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون بقيمة 6 ملايين دولار أميركي، بهدف تعزيز جودة وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة النفسية للفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حالات الأمراض النفسية المسجلة حديثًا في الأرض الفلسطينية المحتلة بنسبة 13٪ بين عامي 2021 و 2022.

وقال بيبركورن إن "حياة الجميع تمس شخصا يعاني من حالة صحية نفسية. ومع ذلك، لا يحصل الكثير من الفلسطينيين على الرعاية الصحية التي يحتاجونها بسبب عدم الإبلاغ الكافي عن اضطرابات الصحة النفسية وعدم تلقي العلاج والدعم بشكل كافٍ".

وسيركز المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات ونصف، وفق بيان صادر عن الطرفين، على ثلاثة مسارات لتعزيز خدمات الصحة النفسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تتضمن تحسين جودة وفعالية الخدمات في 20 مركزًا للصحة النفسية والمجتمعية ومستشفيين نفسيين، وتوسيع نطاق توفير الخدمات من خلال دمج الصحة النفسية في عيادات رعاية صحية أولية مختارة تابعة لوزارة الصحة والأونروا والمستشفيات العامة، وتعزيز برامج الصحة النفسية في المدارس لدعم المراهقين ذوي السلوكيات الخطرة.

وسيتم تحقيق ذلك من خلال تدريب وبناء قدرات 5200 من العاملين الصحيين في وزارة الصحة والأونروا والعاملين التربويين في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتوفير أدوية الصحة النفسية لمعالجة النقص المزمن في الإمدادات من الادوية، وتقديم برامج تأهيل للمرضى الذين يعانون من اضطرابات صحية نفسية، وتجديد مستشفيات الصحة النفسية في غزة والضفة الغربية.

بدوره، قال المدير القطري للوكالة الكورية للتعاون الدولي "لقد عملت الوكالة الكورية للتعاون الدولي ومنظمة الصحة العالمية معًا لتحقيق الأمن الصحي العالمي والتغلب على الأزمات الوبائية، بما في ذلك كوفيد-19 وإيبولا. ولتحقيق ذلك، نفذت المؤسستان عشر مشاريع على نطاق عالمي استنادًا إلى شراكة قوية. يسعدني أن نرى شراكتنا تستمر في فلسطين لبناء مجتمع أكثر صحة ومرونة".