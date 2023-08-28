قلق في تل أبيب بعد اعتقال مصر إسرائيلي ارتكب خطأ فادحا

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السلطات المصرية تواصل حبس المتهم الإسرائيلي الذي ألقي القبض عليه يوم الخميس، بعد العثور على ذخيرة حية داخل حقيبته أثناء دخوله سيناء.



وقد تم اعتقال دانييل حاييم، (24 عاما) قبل أيام في معبر طابا على الحدود المصرية، بعد العثور على طلقة نارية في حقيبته.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إنه على الرغم من أنه قال في التحقيقات للجهات الأمنية في مصر إنه يعمل حارسا أمنيا ويمتلك هذه الطلقات بترخيص وقانون لكنه نسي أن يزيلها من حقيبته، إلا أنه تم تمديد حبسه 15 يوما.

وبحسب ما ورد في التلفزيون الإسرائيلي، فإنه بعد اعتقال دانييل حاييم، قامت الخارجية الإسرائيلية بمتابعة الموضوع مع السلطات المصرية، فيما أبلغ صديق حاييم والدته أن حالته النفسية سيئة للغاية وإنه في حالة ارتباك شديد.

وقال صديقه للتلفزيون الإسرائيلي، إنه تواصل مع محاميه في مركز الاعتقال (قسم الشرطة بمدينة نوبيع المصرية) الذي يقيم فيه دانييل، وقد أعرب المحامي الإسرائيلي عن قلقه بسبب اعتقال موكله مع متهمين مناهضين لإسرائيل، وبالتالي فأن هناك خطر على حياته.

فيما طالبت عائلة دانيال مندوب السفارة بالتدخل السريع في الموضوع وإخراجه من هناك قبل فوات الأوان.

وقالت أسرة المتهم الإسرائيلي إن الاعتقال لا علاقة له بالأمور السياسية، بل هو مزيج من تشديد الإجراءات من جانب المصريين فيما يتعلق بإدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، ومن ناحية أخرى حظ سيء من جانب دانيال.

وجاء في رد وزارة الخارجية: "تم التعرف على القضية والتعامل معها من قبل السفارة الإسرائيلية في القاهرة وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج على اتصال بالعائلة والجهات ذات الصلة منذ لحظة الإعلان عن الاعتقال".