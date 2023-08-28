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جيش الاحتلال يعلن تعرض موقع عسكري قرب يعبد لهجوم بالمتفجرات

الإثنين 28 أغسطس 2023 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن تعرض موقع عسكري قرب يعبد لهجوم بالمتفجرات



جنين/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  أن موقعا عسكريا بالقرب من بلدة يعبد بالضفة الغربية المحتلة، تعرض لهجوم بالمتفجرات اليوم الاثنين.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "جنود الجيش الذين كانوا في عملية نشطة بالقرب من يعبد في لواء مناشيه أطلقوا النار على مسلحين ألقوا متفجرات من مركبة باتجاه موقع عسكري قريب".

وأضاف البيان أن "المقاتلين ألقوا القبض على عدد من المسلحين الذين أصيبوا جراء إطلاق النار وصادروا السيارة التي كانوا يستقلونها، وباشرت القوات بعمليات تفتيش ومطاردة".

وأصيب، اليوم الاثنين، شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بإصابة اثنين برصاص الاحتلال قرب حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين.

وقالت المصادر إن الاحتلال اعتقل شاباً مصاباً قرب الحاجز الاحتلالي.

وأوضح إسعاف بلدة يعبد أن طواقمه تعاملت مع إصابة وقامت قوات الاحتلال بسحبها واعتقالها.

وأضافت المصادر المحلية أن اشتباكاً مسلحاً اندلع بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب حاجز "دوتان"، أعقبه إطلاق نار بشكل عشوائي من قبل جيش الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط بلدة يعبد بجنين، بعد اشتباك مسلح عند حاجز دوتان العسكري.

#جنين

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