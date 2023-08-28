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القوى الوطنية: تهديدات الاحتلال باغتيال القادة لن ترهب شعبنا

الإثنين 28 أغسطس 2023 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوى الوطنية: تهديدات الاحتلال باغتيال القادة لن ترهب شعبنا



رام الله/سما/

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية، أن تهديدات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وقادة جيشه من العنصريين باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة، ولن تثنى شعبنا عن استمر الكفاح الوطني والمقاومة .

واعتبرت لجنة المتابعة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين أن التهديدات بالاغتيالات هي تعبير عن حالة العجز للاحتلال في مواجهة نضال شعبنا في الضفة الغربية وصموده في وجه الحصار الظالم في قطاع غزة، ومحاولة مكشوفة لتصدير ازمات الداخلية على حساب الدم الفلسطيني.

ووجهت التحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني البطل، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء ودعت الي مزيد من مواجهة الاحتلال والمستوطنين حتى استعادة كامل الحقوق المشروعة لشعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

#جنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية،

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