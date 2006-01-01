"حماس" تدين عزم دولة بابوا غينيا افتتاح سفارة لها بالقدس

غزة/سما/

دانت حركة "حماس" بشدّة عزم دولة بابوا غينيا الجديدة افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، معتبرةً أنه سيشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق شعبنا الفلسطيني، وباطلاً لن يمنح الاحتلال أية شرعية فوق أرضنا المحتلة.

ودعا الناطق باسم الحركة جهاد طه، اليوم الإثنين، السلطات في بابوا غينيا الجديدة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المخالف للقانون الدولي وللقرارات الأممية باعتبار القدس مدينة فلسطينية محتلة.

كما دعاها إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الكيان الصهيوني المحتل الذي لا يتوقف عن جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ويشكّل خطراً على الأمن والسلم الدوليين.