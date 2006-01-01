  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يبحث مع القنصل المصري آخر التطورات السياسية

الإثنين 28 أغسطس 2023 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يبحث مع القنصل المصري آخر التطورات السياسية



رام الله/سما/

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مع قنصل جمهورية مصر العربية لدى فلسطين سعيد هلال آخر التطورات السياسية في المنطقة، وعددا من الملفات التي تهم الطرفين.

وأشاد فتوح خلال اللقاء الذي عُقد برام الله، اليوم الإثنين، بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والعلاقات المتميزة والتنسيق الدائم والمستمر بين الرئيس محمود عباس والرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور مصر الريادي والقومي تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية.

وأكد هلال الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين القائم على مبادئ الشرعية الدولية، كما استعرض الجهود المصرية في عدد من الملفات الرئيسة بما ذلك جهود إحياء عملية السلام، وآخرها الاجتماع الثلاثي في مدينة العلمين الجديدة، والجهود المتعلقة بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي.

ــــ

#روحي فتوح

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة الاسرائيلية تجمد خطة تسهيلات لغزة بحجة "عقاب حماس" وهي كالتالي..

غزة: تسهيلات مالية حكومية تصل لخصم 60% من فواتير البلديات

إعلام إسرائيلي: تهديدات نتنياهو "غير دقيقة".. الجميع يعلم ما هي تداعيات اغتيال العاروري

لأول مرة.. عقد اجتماع إسرائيلي- ليبي في إيطاليا

فصائل فلسطينية تعقب على تهديدات الاحتلال باستهداف قادة المقاومة

بعد لقائها مع كوهين : احتجاجات في ليبيا والمنقوش "تهرب" إلى تركيا

قناة عبرية: حدة التوتر تزداد بين "إسرائيل" وحماس

الأخبار الرئيسية

e9b74390b8129f65d5826449bdeb2d2b

برئاسة الشيخ.. الكشف عن موعد ذهاب الوفد الفلسطيني إلى السعودية

لقاء كوهين مع المنقوش يسبب أزمة كبيرة في الخارجية الإسرائيلية

20230828020752

ليبيا وإسرائيل : مغامرات إيلي كوهين وموافقة الدبيبة على التطبيع لكن ليل ليبيا اشتعل ..

سموتريتش يهاجم واشنطن: "منافقون شاهدنا ما فعلوه بأفغانستان والعراق" وهذا ما قاله عن التطبيع مع السعودية ..

إسرائيل : اللقاء مع المنقوش كان منسق له مع كبار المسؤولين الليبيين واستمر لساعتين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية