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"التعليم العالي" تُطلق مسابقة الطالب الجامعي الباحث في دورتها الثالثة

الإثنين 28 أغسطس 2023 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تُطلق مسابقة الطالب الجامعي الباحث في دورتها الثالثة



رام الله/سما/

 أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي، اليوم الإثنين، مسابقة الطالب الجامعي الباحث للعام 2023 (الدورة الثالثة)، والتي يتم تمويلها من صندوق تطوير الجودة والبحث العلمي الذي أنشأته الوزارة.

وتأتي المسابقة إيمانا من الوزارة بأهمية البحث العلمي في دفع عجلة التقدم في المُجتمع الفلسطيني إلى الأمام، إذ تهدف المسابقة إلى تشجيع البحث العلمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينيَّة المُنتَظِمين؛ لمواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية، ونشر ثقافة البحث العلمي، ما يسهم في رفع جودة مخرجات البحوث في فلسطين، وتحقيق الجودة والتنمية المُستدامة في القطاعات البحثية.

وتستهدف المسابقة طلبة الجامعات الفلسطينيَّة المُلتحقين في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وهي تشمل مجالات: أفضل مشروعِ تخرُّجٍ لمرحلةِ البكالوريوس في كل مؤسسةِ تعليمٍ عالٍ تَمنحُ درجة البكالوريوس، وأفضل رسالةِ ماجستير على مستوى كلِّ مُؤسَّسةِ تعليمٍ عالٍ تَمنحُ درجة الماجستير.

وفي هذا السياق، دَعَتْ الوزارة مؤسسات التعليم العالي لترشيح أفضل مشروع تخرُّج لطلبة البكالوريوس، وأفضل رسالة ماجستير للعام الدراسي الحالي حسب شروط المسابقة، مشيرة إلى أنّ آخر موعد للترشيح هو يوم السبت 30/9/2023، وذلك بإرسال (اسم الطالب وبياناته ومُبرِّرات الترشيح) على البريد الإلكتروني (zainaldeen.amaal@mohe.pna.ps).

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على كامل التفاصيل حول المسابقة من خلال الرابط https://tinyurl.com/3uuuavxw  

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#وزارة التربية والتعليم

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