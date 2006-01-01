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بنك فلسطين يطلق خدمة Bank-e Pay اللاتلامسية للدفع عبر أجهزة الموبايل التي تعمل بنظام الأندرويد

الإثنين 28 أغسطس 2023 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يطلق خدمة Bank-e Pay اللاتلامسية للدفع عبر أجهزة الموبايل التي تعمل بنظام الأندرويد



رام الله/ سما/

 

أطلق بنك فلسطين خدمة (Bank-e Pay)، اللاتلامسية للدفع عبر أجهزة الموبايل التي تعمل بنظام الأندرويد، وذلك ضمن باقة الخدمات المميزة والمتطورة التي يوفرها البنك لعملائه، بما يساهم في تعزيز تجربتهم المصرفية بطريقة سهلة، وسريعة، وآمنة.

وتتيح خدمة الدفع (Bank-e Pay) الجديدة لعملاء بنك فلسطين عمليات الدفع لمشترياتهم في المتاجر خلال ثوانٍ معدودة. حيث تتم العملية بمجرد تقريب أجهزة الموبايل إلى ماكينة البيع POS في أي متجر يتعامل مع تقنيات الدفع اللاتلامسي لإتمام عملية الشراء دون أن يترتب على العميل دفع أية رسوم إضافية على الخدمة.

وتمتاز الخدمة الجديدة الاختيار والتبديل ما بين بطاقات العملاء وربطها بسهولة مع خدمة الدفع بدون تلامس، إضافة إلى التحكم باختيار البطاقات المستخدمة، والتحويل ما بين ربطها بخدمة الدفع اللاتلامسي أو بالمحفظة الإلكترونية، إلى جانب إمكانية الدفع مع أو بدون توفر الإنترنت على أجهزة الموبايل.

من ناحيته، أشار السيد سليم هودلي مدير إدارة أعمال الأفراد والفروع في بنك فلسطين إلى أن إطلاق الخدمة الجديدة، للدفع (Bank-e Pay)، تأتي بهدف خلق حزمة خدمات دفع إلكترونية متنوعة وسريعة ومتاحة دائماً أمام عملائنا، لتمكينهم من التسوق والشراء وتنفيذ عمليات الدفع بطريقة سلسة وآمنة وموثوقة عبر أجهزة الموبايل المختلفة.

وأضاف هودلي بأن بنك فلسطين يحرص دائماً على استحداث أفضل حلول الدفع الإلكتروني تماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي. ليظل البنك ريادياً في تقديم أحدث الخدمات الرقمية وتوظيفها، مما يعزز الشمول المالي.

 

 

 

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