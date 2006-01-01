  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله": لن نقبل بانتخاب رئيس للبنان يحقق أهداف حرب تموز 2006

الإثنين 28 أغسطس 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": لن نقبل بانتخاب رئيس للبنان يحقق أهداف حرب تموز 2006



القدس المحتلة / سما /

قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" نبيل قاووق اليوم الاثنين، إن "الحزب لن يقبل بوصول رئيس للبنان يحقق أهداف عدوان حرب تموز 2006".

واعتبر "أن الفريق الآخر يريد من خلال رفع شعار المواجهة، أن ينتخب رئيسا للجمهورية يكون جسرا للمواجهة الداخلية، ونحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية يكون جسرا لانقاذ البلد والخروج من الأزمات". 

وشدد قاووق على أن "لبنان تمكن بجهود جبارة من المقاومة وبالتكامل مع مؤسسات الدولة اللبنانية، من انتزاع حقه في الثروة النفطية والغازية في البحر، وقال: "لبنان قبل التنقيب عن النفط والغاز كان في مكان، وبعد التنقيب أصبح في مكان آخر، ولبنان القوي بالمقاومة، يستطيع أن يكمل التنقيب والاستخراج واستثمار الثروة النفطية والغازية من أجل إخراج البلد من أزماته".

ورأى قاووق "أن لبنان في هذه المرحلة الحساسة، بحاجة إلى مشروع إنقاذي يساعد اللبنانيين على تخفيف معاناتهم، ولذلك نعتبر أن بدء التنقيب عن النفط والغاز في حقل قانا، يعطي لبنان قوة اقتصادية، ويمنحه الآمال الغنية للخروج من الازمة".

يأتي ذلك، بينما من المرتقب أن يعود موفد الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان إلى بيروت مطلع سبتمبر المقبل لطرح مبادرة بهدف إنهاء حالة الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية الشاغر منذ أكتوبر 2022.

إلى ذلك، قال وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان أمس إنه من الضروري التحاور مع أمين عام حزب الله حسن نصر الله من أجل انتخاب رئيس للبلاد، معربا عن عدم تفهمه لتخلي العرب عن لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: تسهيلات مالية حكومية تصل لخصم 60% من فواتير البلديات

إعلام إسرائيلي: تهديدات نتنياهو "غير دقيقة".. الجميع يعلم ما هي تداعيات اغتيال العاروري

لأول مرة.. عقد اجتماع إسرائيلي- ليبي في إيطاليا

فصائل فلسطينية تعقب على تهديدات الاحتلال باستهداف قادة المقاومة

قناة عبرية: حدة التوتر تزداد بين "إسرائيل" وحماس

"إسرائيل": نحن في حالة احتضار أمني.. وحماس تتلاعب بنا

بعد لقائها مع كوهين : احتجاجات في ليبيا والمنقوش "تهرب" إلى تركيا

الأخبار الرئيسية

سموتريتش يهاجم واشنطن: "منافقون شاهدنا ما فعلوه بأفغانستان والعراق" وهذا ما قاله عن التطبيع مع السعودية ..

إسرائيل : اللقاء مع المنقوش كان منسق له مع كبار المسؤولين الليبيين واستمر لساعتين

سعودية

"لحظة القرار في إسرائيل اقتربت".. وفد فلسطيني سيتوجه للسعودية لعرض مطالبه

لبنان

لبنان لا يحتمل التصعيد.. وفد مخابراتي عربي ببيروت لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحماس

الحكومة الاسرائيلية تجمد خطة تسهيلات لغزة بحجة "عقاب حماس" وهي كالتالي..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية