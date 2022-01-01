متحدثون: أهمية التحول الرقمي وتوفير الجيلين الثالث والرابع لغزة

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نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة منذ فترة قريبة فعالية "اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات" حيث أشار المتحدثون إلى أهمية التحول الرقمي وتوفير الجيلين الثالث والرابع لغزة. فهي الوسيلة الفعّالة التي تسمح لفلسطين بمواكبة الأدوات العالمية للاستفادة من التحول الرقمي حيث يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فالتكنولوجيا أصبحت أحد المكونات الأساسية والرئيسية في التحول الرقمي ولها دورًا محوريًا في تسهيل التفاعل بين أصحاب المصلحة.

شملت الفعالية مناقشة بعض الأمور المحورية المتعلقة بالتحول الرقمي في فلسطين، وعرض التحديات التي تحول دون تحقيقها مثل البنية التحتية والتكيف مع تقنيات إنترنت الأشياء IOT والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والنطاق العريض والسرعات العالية والبيانات الضخمة والتوصيلية الشاملة.

التحول الرقمي ضرورة أساسية

حضر فعالية اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات بغزة مجموعة من الحضور منهم المهندس سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أشرف اليازوري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا"، السيد عمر شمالي ممثل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية ومجموعة من أعضاء المجلس الاستشاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي القطاع العام والخاص والأكاديمي والنقابي. حرص جميع الحضور على دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمكين قطاع غزة من الحصول على خدمات الجيلين الثالث والرابع، مما يساهم في تسريع عجلة التحول الرقمي في المنطقة.

في حديثه، قال المهندس سهيل مدوخ أن التحول الرقمي هو وسيلة أساسية لتعزيز الكفاءة، وله أهمية كبيرة في تحسين تقديم الخدمات ودفع النمو الاقتصادي. أضاف مدوخ أن تمكين غزة من الجيلين الثالث والرابع سيساهم في تسريع التحول الرقمي مما يسمح لفلسطين بمواكبة التطور العالمي في هذا القطاع.

أضاف مدوخ إلى أن فلسطين تسعى بشكل جاء نحو مواكبة الإبداع والابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الإنترنت والشبكات المحمولة واللاسلكية، وهي أحد المكونات الحاسمة في التحول الرقمي التي تلعب دورًا هامًا في تسهيل التفاعل بين أصحاب الأعمال الخاصة ومؤسسات الدولة المختلفة. فهذا سيساعد في تحويل العمليات التجارية التقليدية إلى رقمية حديثة مما يصب أخيرًا في مصلحة النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

فالتحول الرقمي له معكوس كبير على الاقتصاد القومي للدولة، ويساعدها في الاستفادة من بعض الصناعات الرقمية الحديثة مثل صناعة الألعاب الإلكترونية. فهناك إحصائيات دولية تشير إلى أن هذه الصناعة الحديثة تجلب ملايين من الدولارات سنويًا إذ وصل إجمالي الإيرادات العالمية للصناعة أكثر من 180 مليار دولار في نهاية 2022، ومن المتوقع أن تواصل الصناعة بالنمو والازدهار على مدار السنوات القليلة القادمة وخاصة في المنطقة العربية.

ترغب فلسطين في تعزيز التحول الرقمي للاستفادة من صناعة الألعاب الإلكترونية وغيرها من الصناعات الرقمية الحديثة. فلا يجدر بها أن تكون مجرد دولة مستهلكة للألعاب. فهناك عدد كبير من اللاعبين في الدول العربية بصفة عامة وفي فلسطين بصفة خاصة لديهم اهتمام قوي بالألعاب، ويتم الوصول إليها من خلال مواقع عالمية مثل موقع كازينو YYY اون لاين. هذه المواقع تضم مئات من العاب الفيديو الإلكترونية التي تناسب الفئات المختلفة من اللاعبين، ويحصل كل لاعب على عوائد حقيقية عند الفوز في اللعبة.

إذا تمكنت فلسطين من تحقيق التحول الرقمي، سيكون بمقدورها الاستثمار بشكل أكثر فعالية في الصناعات الرقمية الحديثة مثل صناعة الألعاب الإلكترونية. هذا في ظل انتشار الهواتف الذكية بين المستخدمين في فلسطين، وفي الحقيقة، تمتلك فلسطين المقومات التي تسمح لها بذلك.

إحصائيات وأرقام

بخصوص ذلك، تطرق مدوخ في حديثه إلى أثناء الفعالية التي أقامتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مؤشرات الإنترنت والاتصالات في فلسطين سجلت نموًا ملحوظًا في عام 2022 حيث أن هناك 92% من الأسر في فلسطين لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية الوصول إلى خدمات الإنترنت المنزلية.

ذكرت الإحصائية أيضًا أن حوالي 73% من الأفراد في فلسطين لديهم هواتف ذكية، وأن 79% من الأفراد لديهم هواتف محمولة مشيرًا إلى ارتفاع عدد الاشتراكات في الاتصالات الخلوية المتنقلة مع نهاية عام 2022 حيث وصلت قرابة 4.4 مليون مشترك.

أشار مدوخ أيضًا إلى وجود توسع في البُنى التحتية لشبكة الاتصالات الثابتة حيث وصلت عدد خطوط الهاتف الثابت 457 خط مع نهاية 2022، وارتفع إجمالي عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة إلى حوالي 358 ألف مشترك، وتضاعفت متوسط سرعة الإنترنت إلى 26 ميجابايت في الثانية، وانتشرت أيضًا شبكة الألياف الضوئية بين المستخدمين حيث وصل عدد مشتركيها مع نهاية عام 2022 إلى حوالي 52 ألف مشترك، و تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرحلة القادمة لإطلاق محفظة رقمية حكومية.

من جانبه، قال اليازوري في حديثه أثناء الفعالية أن التكنولوجيا تمثل قوة دافعة وراء التقدم والتنمية خاصة في ظل العصر الرقمي سريع التطور الذي نعيش فيه. أضاف اليازوري قائلًا أن التحول الرقمي يمثل حق من حقوق الإنسان والدول لما لها من تأثير كبير على تعزيز التنمية الاقتصادية للفرد والدول، وأن السعي الدائم نحو تحقيق التحول الرقمي سيعمل على إعادة تشكيل الاقتصاد وزيادة الابتكار وتوفير فرص العمل.

بدوره، قال شمالي أن معيقات الاحتلال تمنع وصول خدمات الإنترنت بشكل جيد، وتحد من الاستفادة منها في تطوير قطاعات الدولة المختلفة وتحسينها، وأضاف أن فلسطين محرومة من خدمة الجيل الثالث في قطاع غزة وهو ما يحول دون الاستفادة من التطبيقات والخدمات الإلكترونية المختلفة التي تقدمها، وهذا الأمر يضع الكثير من العقبات في طريق مواكبة التطور في العالم الخارجي وخاصة في المنطقة العربية.