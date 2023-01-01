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"حماس" تقدر الرفض الشعبي والرسمي الليبي للتطبيع مع الاحتلال

الإثنين 28 أغسطس 2023 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعربت حركة "حماس" عن تقديرها للرفض الليبي الكبير رسمياً وشعبياً ومن طيف واسع من القوى السياسة، للقاء الذي تم بين وزيرة خارجية ليبيا وبين وزير خارجية الإسرائيلي.

    

وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، اليوم الإثنين: "إن هذا الرفض الواسع يؤكد أصالة الشعب الليبي وعمق انتمائه للقضايا القومية، وفي مقدمتها قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية لكل الأمة، وأن الكيان الإسرائيلي سيبقى العدو المركزي للأمة".

    

ودعا قاسم إلى تصعيد حالة الرفض الرسمية والشعبية والنقابية في كل الدول العربية والإسلامية لأي خطوة تطبيعية مع الكيان الإسرائيلي، لأن التطبيع معه يضر بالمصالح الوطنية لهذه الدول بالأساس، عدا عن خطره الكبير على قضية فلسطين. وفق قوله.

#الاحتلال #ليبيا #التطبيع #حماس

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