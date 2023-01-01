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سموتريتش يهاجم الإدارة الأميركية وهذا ما قاله عن التطبيع مع السعودية ..

الإثنين 28 أغسطس 2023 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يهاجم الإدارة الأميركية وهذا ما قاله عن التطبيع مع السعودية ..



القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، الإدارة الأميركية على خلفية الانتقادات التي توجهها باستمرار للحكومة الإسرائيلية بسبب الاستيطان وغيره.

وقال سموتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي،  أي شخص يهاجمنا في العالم هو منافق .. لا أريد أن اتحدث عن الأميركيين وكيف تصرفوا في افغانستان والعراق .. لكن عليهم أن لا يعظونا بشأن حقوق الإنسان. كما قال.

وحول إمكانية تطبيع العلاقات مع السعودية وربط ذلك بتقديم تنازلات للفلسطينيين، قال سموتريتش: هذا اتفاق يصب في مصلحة الجميع .. ومستعدون لتقديم الكثير للسعوديين لكن ليس على حساب حقوقنا في الضفة الغربية .. لن نقدم أي تنازلات تخص الفلسطينيين هذا مجرد خيال .. لن يحصل الفلسطينيون على أي شيء. وفق قوله.

وعن تطورات أزمة نقل الأموال للسلطات المحلية العربية، جدد موقفه الرافض لتحويل أي مبالغ لتلك السلطات بحجة أنه يريد التأكد من فرض رقابة وآلية واضحة حول استخدام تلك الأموال وطريقة صرفها.

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