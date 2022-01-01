شقيقة سفاح الجيزة تعترض على تشويه سيرته الذاتية

وكالات / سما /

كشف الكاتب محمد صلاح العزب، عن اعتراض شقيقة سفاح الجيزة، على أحداث أول حلقتين من المسلسل بعد عرضهما على منصة شاهد، لأن الأحداث حسب قولها تخالف الواقع، ولا تحترم سيرة القاتل الذاتية، وأكد العزب، أن تفاصيل المسلسل مقتبسة عن وقائع حقيقية وموثقة من المحاضر الرسمية والتحقيقات، ولكن الهدف منه ليس عرض السيرة الذاتية لسفاح الجيزة وإنما إعادة الاعتبار لضحاياه.

محمد صلاح العزب لم يتواصل مع أسرة سفاح الجيزة، وكشف عن غضب شقيقة السفاح عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلاً: أخت السفاح زعلانة إننا مش محترمين سيرته الذاتية في المسلسل.

وأشار العزب في منشور آخر إلى المصادر التي اعتمد عليها في بناء شخصيات المسلسل، وقدم التحية لعدد ممن وصفهم بالجنود المجهولين، وراء العمل، قائلاً: المسلسل ٨ حلقات بس نتيجة تعب ومجهود شهور طويلة من فريق عمل كبير، علشان كده أنا عاوز أشكر ٤ أشخاص مهمين جداً جداً أساميهم ما اتكتبتش على التترات الأول: المخرج محمود شكري أبو عميرة اللي قعدنا شهور نشتغل على المشروع قبل هادي الباجوري اللي عامل شغل محترم جداً، محمود أبو عميرة ليه إضافات ولمسات على المشروع موجودة ومتجسدة على الشاشة وفي المسلسل حتى بعد ما سابه فلازم ياخد حقه.

أضاف: الثاني: الدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي اللي كان معايا في مراحل كتابة السيناريو باستمرار واللي رسم معايا الملامح النفسية الكاملة لسفاح الجيزة وعلاقته بأمه وشكل أدائه وردود أفعاله وطقوسه في لحظات القتل واللي كل الناس معجبة بيها في أداء أحمد فهمي.

وواصل قائلاً: الثالث: المستشار القانوني للعمل شريف العجوز اللي كان معايا باستمرار لضبط المسلسل قانونيا، والرابع: صحفي الحوادث المجتهد بهجت أبو ضيف اللي كان متولي قضية سفاح الجيزة من بدايتها واللي كان معايا في بدايات كتابة المسلسل بمعلوماته ومحاضره وتحقيقاته.

منْ هو سفاح الجيزة؟

اسمه قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني، مواليد محافظة الجيزة، سقط بين أيدي الأجهزة الأمنية عام 2020 بعد 5 سنوات من ارتكابه جرائم إزهاق الروح والنصب والاحتيال، وكانت حصيلة تلك الجرائم 4 ضحايا، وهم: صديقه المقرب المهندس رضا وزوجته فاطمة ونادين شقيقة زوجته وزوجة أخرى، وكانت تلك الجرائم في محافظتي الجيزة والإسكندرية، ولم يكتف بجرائم إنهاء الحياة فقط بل كان ينتحل صفة ضحاياه وأشخاص آخرين.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

ويشارك في بطولة مسلسل "سفاح الجيزة" أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، وصلاح عبد الله، وميمي جمال، وجيهان الشامشرجي وعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صلاح العزب وإنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.